Виртуальные посетители могут увидеть более 100 тысяч древних экспонатов.

В Египте создали 3D-туры по крупнейшему в мире Музею исламского искусства. Об этом заявили представители министерства туризма и древностей. Виртуальный тур по культурному учреждению чиновники запустили в честь праздника разговенья Ид аль-Фитр. В 2020 году событие отмечается мусульманами без традиционный коллективных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

На сайте министерства туризма Египта размещена трехмерная панорама Музея исламского искусства. Виртуальные туристы могут пройтись по 25 залам, в которых находятся более 100 тысяч экспонатов. В коллекции есть предметы от эпохи правления Омейядов (661-745 годы) до поздней Османской империи. Эти вещи попали в Египет из Северной Африки, Андалусии, государств Леванта, Турции, Персии, Индии и Китая. Отдельные залы музея показывают научные достижения, инженерные решения в сфере водоснабжения и садово-паркового искусства.

Напомним, что музей основан в 1880 году хедивом Тауфиком. Изначально коллекция размещалась в небольшом помещении, находящемся во дворе мечети аль-Хакима в Каире.

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Видео: https://mpembed.com