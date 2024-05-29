Бессент раскрыл детали разговора Путина и Трампа после встречи с лидерами ЕС

Глава Минфина США напомнил о звонке главе Кремля во время встречи в Вашингтоне Трампа с европейскими политиками.

Американский министр по финансам Скотт Бессент поделился деталями разговора между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи в Вашингтоне политических элит из стран-членов Европейского союза и лидера киевского режима Владимира Зеленского. В комментарии для местного телеканала FOX News чиновник из вашингтонской администрации указал на реакцию Москвы на предложение позвонить лидеру Кремля или отправить коллеге сообщение. По словам Бессента, Владимир Путин якобы согласился задержаться ради разговора с Трампом.

Я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра. Скотт Бессент, глава Минфина США

В понедельник Трамп провел встречу с Зеленским, а затем с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. После этого прошла встреча американского президента с европейскими политиками при участии Зеленского.

Глава Минфина США заявил о возможности остановить российский ОПК.

