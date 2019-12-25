Петербургский "Манеж" организовал бесплатное посещение для участников СВО и их семей

Билеты можно получить через социальных кураторов в районных администрациях.

Со вторника, 28 февраля, участники СВО и их семьи могут бесплатно посетить петербургский "Манеж". Об этом сообщили в Telegram-канале ЦВЗ.

Бесплатные приглашения выдают социальные кураторы в районных администрациях Северной столицы.

Напомним, что в "Манеже" проходит выставка, посвященная 350-летию русского балета. В экспозицию вошли почти 1 тыс. экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек со всей страны. По словам директора центрального выставочного зала Анны Яловой, посетители выставки смогут проникнуться русской культурой.

Ранее мы сообщили о том, что участники спецоперации и их семьи смогут бесплатно ходить в Музей железных дорог.

Фото: Piter.TV