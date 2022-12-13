В Манеже открылась выставка о русском балете: репортаж Piter.TV

На экспозиции "Первая позиция. Русский балет" представлено более 1000 уникальных артефактов из истории русского балета.

В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Первая позиция. Русский балет". Проект посвящен истории создания и развития балетного танца в России. Зритель отправляется в путешествие по миру балета: от первой постановки до современного искусства.

Мы разделили хронологически этот период на несколько зон: "Царская ложа", где мы говорим о том, как появился балет в России. Практически каждый государь был очень активно вовлечен в процессы и приглашения артистов, и составления репертуара. Мы провели интересную ассоциацию: каждый период правления того или иного государя в России отражался на тематике балетных постановок, которые были реализованы на царских сценах. Анна Ялова, автор концепции, директор ЦВЗ "Манеж"

На экспозиции представлено более 1000 предметов: исторические костюмы, эскизы, артефакты и архивные видеозаписи. Среди экспонатов: пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь", пуанты балерин Матильды Кшесинской и Марии Тальони.

Вот это пуанты Марии Тальони, конечно, она была не первая, кто встала на пальцы, но она стала символом этого явления, когда балерина танцует на пальцах. В ее время никто не создавал пуанты, все танцевали в мягкой обуви, и ее отец Филиппо Тальони придумал обшить плотной ниткой сами пальцы. И она в них не столько танцевала, сколько пробегала по сцене. Павел Масленников, научный консультант выставки

Посетитель увидит сцену с разных сторон: из-за кулис, из зрительного зала, заглянет в костюмерный цех. Разделы выставки рассказывают о балетных постановках Дягилевской антрепризы, о танце в Советское время.

Создавая современную экспозицию мы говорим о современных технологиях, например, раздел "Анатомия балета" мы сделали мультимедийным: мы показываем, как с точки зрения биомеханики и физики происходят те или иные балетные движения. Анна Ялова, автор концепции, директор ЦВЗ "Манеж"

Также Манеж подготовил просветительскую программу: лекции, дискуссии, выступления артистов.

Видео, фото: Piter.TV