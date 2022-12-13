Участники спецоперации и их семьи смогут бесплатно ходить в Музей железных дорог

Бесплатные билеты будут выдавать при предъявлении документа о праве на льготу.

С 23 февраля Музей железных дорог России ввел новую льготу. Участники спецоперации, а также члены их семей могут бесплатно посещать музей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Бесплатные билеты будут выдавать при предъявлении документа о праве на льготу. Посетителям нужно показать справку об участии в СВО или справку, которая подтверждает статус члена семьи участника специальной военной операции.

Желаем вам силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, а каждый поступок — достойным. Пусть любая вершина покоряется вашему упорству! Музей железных дорог России

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Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России