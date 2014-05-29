Беспилотник впервые заснял видео из эпицентра урагана

Порывы ветра достигали около 233 км/ч, а высота волн превышала 15 метров.

Беспилотный летательный аппарат впервые снял кадры из центра урагана "Сэм" четвертой категории в Атлантическом океане. Устройство было запущено специалистами из Национального управления океанических и атмосферных исследований совместно с компанией-производителем дрона Saildrone, пишет издание Washington Post.

Беспилотник, оснащенный камерами, смог запечатлеть огромные волны, которые раскачивают его, словно маятник. По данным ученых, порывы ветра достигали около 233 километров в час, а высота волн превышала 15 метров.

Saildrone идет туда, куда никогда не заходило ни одно исследовательское судно, направляясь прямо в центр урагана, собирая данные, которые изменят наше понимание этих мощных штормов. Ричард Дженкинс, исполнительный директор Saildrone

Отмечается, что полученные с БПЛА данные будут использованы для изучения динамики образования ураганов.

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Видео: Youtube/saildrone