Беспилотник снял на видео капитуляцию военных, поднявших белые флаги

Российский дрон показал на видео, как солдаты противника сдаются ВС РФ.

Российский беспилотник снял на видео капитуляцию представителей Вооруженных сил Украины, поднявших белые флаги. По информации от "Авиа.про", группа солдат противника оказалась под ударом ВС РФ. Они решили сдаться. Эксперты уточнили, что в плен попал как минимум один мотострелковый взвод ВСУ. Однако у журналистов нет информации о том, в каком именно месте была произведена съемка с дрона. Предположительно, речь может идти о Херсонской или Николаевской области. Также распространяются данные о том, что местом сдачи военных стали укрепительные районы, находящиеся на территории Донецкой народной республики.

Ряд источников заметил, что в результате множественных ракетно-артиллерийских ударов моральный строй группы ВСУ оказался сломлен, поэтому они приняли редкое для конфликта решение о поднятии белых флагов. Точной информации о количестве сдавшихся нет.

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Фото и видео: Авиа.про