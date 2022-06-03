Беспилотник снял на видео дезертирство группы украинских военных с поля боя

На кадрах видно, как люди бегут от техники, по которой стреляет артиллерия.

СМИ: дрон снял на видео дезертирство группы украинских военных с поля боя. Об этом рассказали журналисты из издания "Авиа.про" со ссылкой на ролик, на котором виден крупный отряд из военнослужащих. По данным источника, беспилотный летательный аппарат осуществлял миссию по корректировке артиллерийских ударов, наносимых по колонне с бронированной техникой. На кадрах видно, что экипаж боевой тяжелой машины покинул технику, установленную в кустах, после чего начал быстро отступать в противоположном направлении.

В материале говорится о том, что в общей сложности военными было ликвидировать пять танков противника, а также два бронетранспортёра.

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Фото и видео: Авиа.про