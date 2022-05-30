Шедевр Леонардо да Винчи не пострадал.

В Лувре мужчина размазал торт о картину "Мона Лиза". Об этом рассказали французские журналисты. Известно, что один из посетителей художественной галереи в Париже совершил провокацию в отношении художественного шедевра кисти Леонардо да Винчи, известного как "Джоконда". В СМИ пояснили, что человек в инвалидном кресле и в парике из толпы бросил в сторону полотна торт.

Охрана культурного учреждения вскоре выгнала нарушителя на улицу. После этого сотрудники Лувра начали уборку помещения. В настоящее время правоохранительные органы не оповестили общественность о мотивах преступника и не раскрыли подробности относительно его личности. В галерее пояснили, что картина не пострадала, так как была защищена хрустальной пуленепробиваемой пластиной.

Текущее нападение на "Мону Лизу" стало не первым. В 2009 году один из туристов бросил чашку в сторону полотна. Тогда ему удалось повредить защитное стекло.

В США создали дрон по зарисовкам Леонардо да Винчи.

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