В США создали дрон по зарисовкам Леонардо да Винчи

Такой дрон оказался способен взлететь и перемещаться.

Студенты из Мэрилендского университета в Колледж-Парке создали дрон, использовав для этого зарисовки Леонардо да Винчи. Как оказалось, такой дрон способен взлететь и перемещаться.

В XV веке Леонардо да Винчи предложил концепцию летательного аппарата, использующего архимедовы винты. Архимедов винт разработали еще в античные времена для перемещения воды. Однако современные инженеры считают, что для перемещения в воздухе необходима другая конструкция.

Однако студенты собрали дрон Crimson Spin по зарисовкам, который взлетел и смог перемещаться. Предполагается, что в будущем аппарат можно будет оптимизировать и на его основе сделать более крупный, пригодный для пассажирского полета.

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Видео: www.cnet.com