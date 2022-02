На Земле может быть 9,2 тыс. неизвестных видов деревьев

Всего насчитывается более 73,2 тыс. уникальных видов деревьев.

Ученые из Мичиганского университета провели исследование и пришли к выводу, что на Земле может быть порядка 9,2 тыс. неизвестных видов деревьеы. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сделали исследователи такие выводы после того, как объединили данные об изобилии и встречаемости видов из двух баз данных. Речь идет про базы данных Глобальной инициативы по биоразнообразию лесов и TREECHANGE. Во второй были использованы данные, которые собрали непосредственно на лесных участках.

Каждый из наборов был создан с помощью людей, которые шли в лесной массив и описывали встреченные деревья, их размеры и характеристики. Подсчет числа существующих видов деревьев – это головоломка, элементы которой распределены по всему миру, – сообщили ученые.

После подсчета оказалось, что на Земле по самым консервативным оценкам насчитывается 73 тыс. 274 уникальных вида деревьев. Это на 9,2 тыс. больше, чем было описано. Предполагается, что есть малочисленные виды, которые очень сложно обнаружить.

Фото: pixabay