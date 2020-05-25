Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян. Об этом сообщили журналисты из Tagesspiegel со ссылкой на выступление бургомистра столицы Германии Берлина Михаэля Мюллера. Политик заявил, что власти Москвы могут разместить в местных клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде
Михаэль Мюллер, бургомистр Берлина
Чиновник заметил, что на данный момент в Берлине свободно около 8 из 20 тысяч коек, которые необходимы для размещения инфекционных больных.
Напомним, что 22 мая аналогичное предложение России сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он рассказал о солидарности с Россией и готовности видеть зараженных коронавирусом россиян в клиниках Германии.
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Видео: YouTube / WELT, Ihr Programm
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