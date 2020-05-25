Германия готова принять зараженных россиян в местных инфекционных отделениях.

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян. Об этом сообщили журналисты из Tagesspiegel со ссылкой на выступление бургомистра столицы Германии Берлина Михаэля Мюллера. Политик заявил, что власти Москвы могут разместить в местных клиниках пациентов, зараженных COVID-19.

Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде Михаэль Мюллер, бургомистр Берлина

Чиновник заметил, что на данный момент в Берлине свободно около 8 из 20 тысяч коек, которые необходимы для размещения инфекционных больных.

Напомним, что 22 мая аналогичное предложение России сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он рассказал о солидарности с Россией и готовности видеть зараженных коронавирусом россиян в клиниках Германии.

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Видео: YouTube / WELT, Ihr Programm