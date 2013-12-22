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Берлин не запрашивал телефонный разговор у Москвы, заявили в Кремле

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Дмитрий Песков оценил сообщения от немецкого издания Zeit.

Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и немецким канцлером Олафом Шольцем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 октября сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал прессе информацию от издания Zeit. Западная пресса со ссылкой на источники в немецком правительстве уведомило читателей о том, что Олаф Шольц планирует в преддверии саммита G20 "(большой двадцатки") в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным

Нет, не запрашивал.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. Затем официальные представители немецкого правительства и сам канцлер  не раз заявляли, что не исключают проведения еще одного разговора по телефону с Кремлем.

Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, кремль, олаф шольц, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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