Глава немецкого МИД отметила, что не верит в скорое прекращение огня.

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России. Об этом она заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам политика, такой вариант не положил бы конец "ужасу для народа Украины". Бербок считает, что ситуация может сложиться еще хуже.

Также глава немецкого МИД отметила, что не верит в скорое прекращение огня. Она подчеркнула, что для этого необходимо услышать от президента РФ Владимира Путина приказ солдатам об отступлении.

Ранее Бербок предложила создать механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране.

Фото: YouTube / WELT