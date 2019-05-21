Бербок: у Германии нет никакой возможности вести переговоры с Россией

Она также отвергла призывы к незамедлительному прекращению конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что у Германии нет никакой возможности вести переговоры с Россией. Об этом сообщает издание Stern.

По словам Бербок, невозможно вести переговоры с теми, кто не готов даже договориться о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан. Она также отвергла призывы к незамедлительному прекращению конфликта на Украине. Ранее с аналогичной просьбой в адрес немецких властей выступила группа местных знаменитостей.

На месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку, высокомерное. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Ранее в Берлине предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии.

Фото: YouTube / phoenix