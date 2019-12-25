В Берлине предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии

По словам бургомистра, речь идет об отключении подсветки после полуночи.

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии. Об этом сообщает агентство DPA.

Гиффай отметила, что речь идет об отключении подсветки после полуночи. Она также предложила отключать подсветку здания берлинского Сената.

В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии Франциска Гиффай, бургомистр Берлина

Ранее вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму.

Фото: dpa.com