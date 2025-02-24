В МИД Германии подвели итоги парламентских выборов.

Результаты прошедших на территории Германии парламентских выборов никак не повлияют на поддержку Вооруженных сил Украины со стороны официального Берлина. Соответствующее заявление сделала немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок, выступая на пресс-конференции перед местными журналистами. Чиновница вышла к СМИ от политической партии "Зеленые".

Германия и демократические партии в Германии едины в своей поддержке мира, и любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили... ничего не изменится. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений киевскому режиму. Российский руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском.

Фото и видео: YouTube / phoenix