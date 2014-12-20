В Германии недовольны позицией Белого дома в отношении Украины.

Глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок резко ответила американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу, назвавшего ранее лидера киевского режима Владимира Зеленского диктатором. Соответствующее заявление европейская чиновница сделала в эфире местного телеканала ZDF. Дипломат из Берлина язвительно обвинила руководителя администрации в Вашингтоне в том, что он лишь "строчит твиты", и не видит реального мира.

Это совершенно абсурдно. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Недавно Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором. Лидер Белого дома указал прессе на то, что иностранный политик отказывается проводить выборы в своей стране. Власти из США поддержали необходимость проведения всенародного голосования на украинской территории. Трамп дополнительно напомнил о низком уровне доверия граждан и их поддержки в отношении главы киевского режима. В США напомнили, что с момента последних выборов главы государства на Украине прошло уже достаточно много времени. Вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны планеты.

Бербок поздравила Трампа с избранием на пост президента США.

Фото и видео: www.zdf.de