Бербок поздравила Трампа с избранием на пост президента США

Глава МИД ФРГ указала на то, что Берлину требуется сделать еще боль ше для безопасности Европы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поздравила кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа с избранием на пост главы государства. В интервью с журналистами местная чиновница отметила, что теперь европейскому региону придется брать на себя еще большую ответственность за проведение политики по безопасности. Спикер добавила, что происходит перестройка как внутриполитических, так и внешнеполитических отношений.

Американцы проголосовали. Дональд Трамп победил на выборах. Мы его с этим поздравляем. Германия также будет близким и надежным союзником будущего американского правительства. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Берлину требуется мыслить масштабно и делать большие инвестиции в европейскую безопасность. В частности, Бербок призвала коллег из правительства избавляться от тех оков, которые были созданы ими же самими, чтобы иметь возможность в дальнейшем укреплять европейскую опору в Североатлантическом военном альянсе.

Немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге.

Фото и видео: YouTube / phoenix