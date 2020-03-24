Йоахим Вундрак раскритиковал внешнюю политику Берлина в адрес Москвы.

Генерал немецкого бундесвера в отставке и депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак публично раскритиковал главу министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику, которую чиновница допустила в адрес России во время своего выступления перед местными законодателями. Политик обвинил Бербок в том, что текущая внешняя политика Берлина лишь вредит народу страны. Он напомнил, что для Запада победить Москву военным путем - это маловероятно.

Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма. Йоахим Вундрак, депутат ФРГ

Йоахим Вундрак указал на то, что в национальных интересах ФРГ не поддерживать долгий и кровавый региональный конфликт на истощение, не пытаться ослабить или даже победить Россию через Вооруженные силы Украины.

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Фото и видео: www.bundestag.de