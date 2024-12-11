Белозеров назвал самые востребованные ж/д направления у россиян в 2024 году

Глава РЖД раскрыл маршруты, по которым россияне чаще всего путешествуют.

Самыми востребованными железнодорожными направлениями у граждан России в 2024 году стали маршруты "Москва – Петербург", "Москва – Адлер" и "Москва – Краснодар". Соответствующими статистическими данными поделился генеральный директор компании "Олег Белозеров в беседе с журналистами телеканала "Россия 24". Эксперт указал, что рейтинг возглавили традиционные направления. Если говорить о поездках на более короткие расстояния, то лидером признан такой маршрут как "Москва – Ярославль".

Москва – Санкт-Петербург, Москва – Адлер, Москва – Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, конечно же, Крым. И маршрут между Сочи и Анапой, как раз закрывающий основные направления летней перевозки. Олег Белозеров, глава РЖД

Белозеров: РЖД перевезли более 1,2 млрд пассажиров в 2024 году.

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