Белозеров: РЖД перевезли более 1,2 млрд пассажиров в 2024 году

Глава компании раскрыл показатели за прошлый год.

За 2024 год "Российские железные дороги" перевезли порядка одного миллиарда 286 миллионов пассажиров. Соответствующими статистическими данными поделился генеральный директор компании "Олег Белозеров в беседе с журналистами телеканала "Россия 24". Эксперт указал, что прошлый год был по-настоящему стал для граждан "железнодорожным". Он добавил, что в организации фиксировались свои проблемы, однако сотрудники с честью решили все поставленные задачи. По многим параметрам прошлый год выдался удачным для РЖД.

Мы установили рекорд. Мы изначально перед собой ставили планы чуть менее амбициозные, но поскольку пассажир хотел воспользоваться нашими услугами, вот такая очень большая цифра получилась. Олег Белозеров, глава РЖД

Гость программы отметил, что показатели касаются как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек. При этом перевозки пассажиров увеличились более чем на семь процентов по сравнению с 2023 годом. За летний период прошлого года РЖД перевезли более 63 миллионов пассажиров.

РЖД проведет реконструкцию станции "Колпино" и построит новые пути.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ