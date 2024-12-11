РЖД проведет реконструкцию станции "Колпино" и построит новые пути

Идея реконструкции станции возникла ещё в 2018 году.

Железнодорожная станция "Колпино" будет реконструирована. В рамках работ планируется строительство третьего и четвертого главных путей. Об этом стало известно после публикации уведомления от РЖД на официальном портале администрации Петербурга 28 января. Разработкой проектной документации займется институт "Ленгипротранс"; завершить работу планируют к 27 января 2027 года.

Идея реконструкции станции возникла ещё в 2018 году. В то время представители городской администрации отмечали, что железнодорожная инфраструктура станции "Колпино" уже достигла предела своей пропускной способности из-за активного движения поездов типа "Сапсан". Это обстоятельство препятствует введению дополнительных рейсов в часы пик и организации тактового движения.

Сейчас перспективы запуска тактового движения электропоездов до Колпино обсуждаются в контексте проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

Ранее мы сообщили о том, что в РЖД временно отказались от идеи запуска роботов-носильщиков.

Фото: citywalls.ru (Михаил М.)