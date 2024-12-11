  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В РЖД временно отказались от идеи запуска роботов-носильщиков
Сегодня, 9:24
129
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В РЖД временно отказались от идеи запуска роботов-носильщиков

0 0

К идее использования роботов-носильщиков могут вернуться в будущем.

В РЖД временно отказались от идеи запуска роботов-носильщиков. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, который был объявлен осенью 2023 года. В РЖД не стали уточнять причину отказа, но добавили, что к идее использования роботов-носильщиков могут вернуться в будущем. Всего во время сбора предложений по новой разработке было подано шесть заявок. Максимальная нагрузка для таких роботов не должна превышать объем в 30 кг.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в 2024 году "Ласточки" перевезли 24 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv

Теги: запуск, проект, роботы-носильщики, российские железные дороги
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии