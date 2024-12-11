К идее использования роботов-носильщиков могут вернуться в будущем.

В РЖД временно отказались от идеи запуска роботов-носильщиков. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, который был объявлен осенью 2023 года. В РЖД не стали уточнять причину отказа, но добавили, что к идее использования роботов-носильщиков могут вернуться в будущем. Всего во время сбора предложений по новой разработке было подано шесть заявок. Максимальная нагрузка для таких роботов не должна превышать объем в 30 кг.

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Фото: Piter.tv