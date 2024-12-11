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В Петербурге в 2024 году "Ласточки" перевезли 24 млн пассажиров
Сегодня, 10:31
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В Петербурге в 2024 году "Ласточки" перевезли 24 млн пассажиров

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Это на 15% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году петербургские "Ласточки" перевезли около 24 млн пассажиров. Это на 15% больше, чем в 2023 году, рассказали 17 января в АО "СЗППК". 

Лидерами по количеству перевезенных человек в сравнении с предыдущим годом стали составы Петербург — Ораниенбаум — Калище (8,4 млн пассажиров), Петербург — Выборг (6,7 млн человек) и Петербург — Великий Новгород (4,2 млн пассажиров).

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксировали у "Ласточек" до Тихвина (+35%), Гатчины (+27%) и Выборга (+24%). 

Ранее на Piter.TV: погрузка на железной дороге в Ленобласти в 2024 году составила 24,4 млн тонн. 

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Теги: ласточки, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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