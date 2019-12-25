Белоусов: уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%

Чиновник объяснил, что в настоящее время точных цифр еще нет.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%. Об этом чиновник рассказал в рамках заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В июне - сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы, скорее, составит 6,3% Андрей Белоусов, первый вице-премьер России

Эксперт заявил, что российская экономика к 2023 году может достичь показателя в три процента ежегодного прироста выше мирового. Белоусов не исключил, что это может произойти еще раньше.

Уровень безработицы в Японии в мае достиг трехлетнего максимума.