В апреле 2020 года безработица вышла на уровень 5,8%.

Экономисты рассказали о трёх сценариях безработицы в России, вызванной пандемией COVID-19. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

По оптимистическому сценарию ограничительные меры снимут в июне 2020 года. В этом случае уровень безработицы составит 5,3-5,6%.

Базовый сценарий предполагает безработицу на уровне 8-8,3% в 2021 году. По нему все ограничения, вызванные пандемией, снимут осенью или зимой. В 2022-2023 годах безработица упадёт до 7-7,3%.

Пессимистичный прогноз предполагает, что эпидемия коронавируса продлится до 2022 года. В этом случае ограничения не будут снимать на протяжении двух лет. В этом случае безработица будет держаться на уровне 10,5-10,7%.

Росстат рассказывал, что в апреле 2020 года безработица вышла на уровень 5,8%. В конце 2019 года не имело работы только 4,6% трудоспособного населения.

Ранее мы писали, что аналитики BCG прогнозируют три сценария роста безработицы в России.