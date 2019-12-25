Аналитики BCG прогнозируют три сценария роста безработицы в России

Скорее всего Россия столкнётся со сценарием "Тяни-толкай".

Аналитики The Boston Consulting Group прогнозируют три сценария роста безработицы в России из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Самый позитивный сценарий предполагает, что количество безработных вырастет с 4,6% в докризисный период до 6−7% в будущем. При самом пессимистичном сценарии, который специалисты назвали "критическим спадом", безработица увеличится до 12-15%. Это означает, что примерно 7,8 миллионов граждан потеряют работу. Согласно прогнозу, четверть из них занята в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

Аналитики предполагают, что скорее всего Россия столкнётся со сценарием "Тяни-толкай" — неким усреднённым вариантом, по которому работу потеряют около 8−10% граждан. На сферу услуг придётся 11−16% сокращений, на торговлю — 7−10%, на строительство, недвижимость и промышленность — 10%. Также при этом сценарии пострадают сельское хозяйство, сырьевой сектор, логистика, металлургия и горная промышленность, транспорт и финансовый сектор. В этих сферах работы лишатся от 4 до 6%.

Ранее правительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики.