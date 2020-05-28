Правительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеоконференции, посвященной ситуации на рынке труда. Чиновник рассказал коллегам, что программа по восстановлению отрасли состоит из девяти разделов. В них содержится порядка 500 мероприятий. В конце текущей недели профильные ведомства завершат работу над документом. Все утвержденные мероприятия должны быть исполнены к концу 2021 года.
Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, развитие экспорта и активного импортозамещения
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Глава правительства РФ подчеркнул, что ранее подобный план поручил разработать президент Владимир Путин. Он постановил предоставить программу по восстановлению экономики к первому июня.
Еврокомиссия предложила создать общий фонд для спасения экономики ЕС.
Видео: government.ru
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