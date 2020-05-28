Документ содержит 9 разделов с 500 мероприятиями.

Правительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеоконференции, посвященной ситуации на рынке труда. Чиновник рассказал коллегам, что программа по восстановлению отрасли состоит из девяти разделов. В них содержится порядка 500 мероприятий. В конце текущей недели профильные ведомства завершат работу над документом. Все утвержденные мероприятия должны быть исполнены к концу 2021 года.

Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, развитие экспорта и активного импортозамещения Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правительства РФ подчеркнул, что ранее подобный план поручил разработать президент Владимир Путин. Он постановил предоставить программу по восстановлению экономики к первому июня.

Еврокомиссия предложила создать общий фонд для спасения экономики ЕС.

Видео: government.ru