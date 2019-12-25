В фонд ЕК готов направить 750 млрд евро.

Еврокомиссия предложила создать общий фонд для спасения экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов евро. Об этом заявил в собственном Twitter-аккаунте еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Специалист рассказал, что план ЕК рассчитан на период с 2021 по 2027 год.

По словам эксперта, фонд восстановления экономик стран-участниц Евросоюза станет дополнительной мерой поддержки к уже заявленным механизмам помощи.

Это поворотный момент для Европы, которая столкнулась с беспрецедентным кризисом Паоло Джентилони, еврокомиссар

В ЕК рассказали, что почти 500 млрд евро уйдет на безвозмездную помощь для стран Евросоюза. Еще 250 млрд евро будут переданы странам-участницам ЕС в качестве кредитов. В настоящее время Еврокомиссия готова тратить "каждый доступный евро в бюджете ЕС" для поддержки сектора здравоохранения, предприятий и производств, а также для того, чтобы люди получили возможность сохранить свое рабочее место.

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году.