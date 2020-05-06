Новый спад окажется сильнее предыдущего в 2015 году, когда Россия потеряла 2,3% ВВП из-за санкций.

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году. Статистика приведена в её новом аналитическом исследовании.

Авторы отмечают, что Россия столкнулась с двойным ударом по своей экономике в 2020 году — от пандемии COVID-19 и от падения цен на нефть в мире. Ограничения из-за коронавируса, в свою очередь, привели к падению спроса на внутреннем рынке.

Сообщается, что частично компенсировать потери получится благодаря компенсациям и субсидиям, которые государство должно выдать гражданам и бизнесу. При этом, подчёркивается в документе, избежать падения ВВП не получится, а больше всего пострадают предприниматели.

Новый спад окажется сильнее предыдущего в 2015 году, когда Россия потеряла 2,3% ВВП из-за санкций.

Ранее мы рассказывали, что в России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости.

Видео: government.ru