На проектирование новых платных парковок в Петербурге запросили 245 млн рублей

Платную парковку в Петербурге могут расширить еще на пять районов.

Власти Петербурга рассматривают возможность расширения зоны платной парковки. Центр управления парковками подал заявку на 245 млн рублей для проектирования новых участков в рамках подготовки бюджета на следующий год. В комитете по транспорту подтвердили, что вопрос находится в проработке.

Как сообщили 22 октября в ведомстве, сейчас специалисты анализируют эффективность парковочного пространства на территориях, предусмотренных первым и вторым этапами расширения. По результатам исследования могут скорректировать границы зон и очередность их введения.

Первый этап предполагает расширение платной парковки в южной части Выборгского района и в части Калининского района у Финляндского вокзала. Второй этап охватывает отдельные территории Адмиралтейского, Кировского, Московского и Фрунзенского районов.

В комитете также допускают создание отдельных зон платной парковки рядом с транспортно-пересадочными узлами и на территориях, где улично-дорожная сеть используется недостаточно эффективно.

Окончательные решения будут принимать с учетом фактической загруженности парковок, интенсивности транзитного движения и других транспортных факторов.

При этом в действующем адресном перечне платной парковки по-прежнему указаны четыре района: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. Сроки и конкретные границы возможного расширения пока не определены.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV