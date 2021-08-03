Белоусов призвал сделать Северный морской путь международным транспортным коридором

Для этого СМП необходимо благоустроить.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Северный морской путь может стать международным транспортным коридором. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По словам Белоусова, для этого Севморпуть необходимо должным образом благоустроить.

Третий коридор, который играет ключевую роль, это морской коридор - это Северный морской путь. Надо не просто обустроить Северный морской путь, а создать условия, при которых это станет международным транзитным коридором. Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ

Он подчеркнул, для благоустройства СМП необходимо использовать самые современные системы связи и навигации. Кроме того, следует организовать работу портов и подъездных путей. Для последних, отметил Белоусов, нужно иметь ледокольный флот.

Ранее мы сообщали, что расценки на морские перевозки достигли максимума за последние пять лет.

Видео: Youtube / Россия 24