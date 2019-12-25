Эксперт прогнозируют продолжение роста цен на все

Все дело в расценках на морские перевозки.

Расценки на морские перевозки достигли максимума за последние пять лет. По сравнению с июлем прошлого года индекс вырос в 3,6 раза. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на данные мирового контейнерного индекса (WCI, World Container Index), которые опубликовало агентство Drewry.

Отмечается, что по этой причине цены вырастут на все перевозимые группы товаров по всему миру. Эксперты, которых опросило издание, предполагают, что рост тарифов на перевозки продолжит расти.

Ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании "Дакстер" Владимир Френтий отметил, что за перевозку одного стандартного 40-фунтувого контейнера в конце июля WCI составил 9330 долларов. Для сравнения, в марте стоимость равнялась 701 доллар.

При этом из Китая в Европу контейнер не получится доставить дешевле, чем за 15 тыс. долларов. По данным ГК "Дело", в моменте цена доходила до $16-17 тысяч.

Растут также ставки и на фрахт судов для насыпных видов грузов. Имеется в виду уголь, зерно и руда.

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