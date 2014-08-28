  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:27
110
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белоусов: РФ создает вооружение с оглядкой на уязвимости трофейной техники НАТО

0 0

Москва выявляет уязвимые стороны трофейной натовской техники и использует эту информацию при создании собственного нового вооружения. Соответствующее заявление сделал российский министр по обороне Андрей Белоусов во время выступления, созванного по результатам заседания профильной коллегии в Минске. Чиновник пояснил, что работа ведется на системной основе. Он добавил, что на встрече представители РФ и Белоруссии подтвердили  неразрывность подходов дружественных стран к созданию единого пространства безопасности для Союзного государства.

Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения.

Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ

Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, белоруссия, минобороны, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии