Белоусов: РФ создает вооружение с оглядкой на уязвимости трофейной техники НАТО

Москва выявляет уязвимые стороны трофейной натовской техники и использует эту информацию при создании собственного нового вооружения. Соответствующее заявление сделал российский министр по обороне Андрей Белоусов во время выступления, созванного по результатам заседания профильной коллегии в Минске. Чиновник пояснил, что работа ведется на системной основе. Он добавил, что на встрече представители РФ и Белоруссии подтвердили неразрывность подходов дружественных стран к созданию единого пространства безопасности для Союзного государства.

Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения. Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ

Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество.

Фото и видео: Минобороны России