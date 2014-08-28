Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество

По его словам, это особенно важно "в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада".

Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран в Минске.

По его словам, это особенно важно "в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада". Он также отметил, что НАТО проводит враждебную деятельность у границ Союзного государства. Белоусов подчеркнул, что в нынешнем году страны альянса "ровели серию крупнейших со времен холодной войны учений", в ходе которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками.

Ранее Белоусов заявил, что у РФ и КНР общие взгляды на ситуацию в мире.

Видео: Минобороны России