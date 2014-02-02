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Белоусов заявил, что у РФ и КНР общие взгляды на ситуацию в мире

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Главы МО РФ и КНР встретились на переговорах.

Российское и китайское министерства по обороны солидарны в оценках мировых процессов, у специалистов есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя от Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Вчера мы провели очень содержательные переговоры....У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее.

Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ

Эксперт указал иностранным коллегам, что благодаря усилиям политических лидеров двух стран - председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, между странами выстроилось стратегическое партнерство.  Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что между Москвой и Пекином стоит задача по плодотворной работе и принятию весомы и значимых решений. В 2024 году Россия и Китай отмечают 75-летие с момента установления дипломатических отношений, а в следующем - 80-летие совместной победы над фашизмом.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, андрей белоусов, китай, минобороны, чжан юся
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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