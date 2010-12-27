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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в РФ валют
Сегодня, 16:35
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nastya960

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в РФ валют

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На первых местах традиционно доллары и евро.

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России. Об этом сообщили "Известия".

Россияне в первую очередь хранят сбережения в долларах, евро и затем в белорусских рублях. Затем по популярности идут китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Эксперты считают, что причиной такой популярности могли стать высокие ставки по вкладам в белорусских банках. Также в белорусской валюте копят жители Белоруссии, которые работают в РФ или россияне, у которых есть родственники в соседней стране.

Ранее финская таможня три года неверно конвертировала рубль, доллар и юань.

Теги: валюта, деньги, рубли
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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