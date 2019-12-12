Иностранцы будут перепродавать ресурсы из РФ на Украину.

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину. Об этом сообщили в "РБК". Компания Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку угля. Более 600 тысяч тонн российского ресурса пойдет на территорию Украины.

В РБК отметили, что речь идет о NT Marine, зарегистрированной в Эстонии. Ее владельцем зарегистрирован Алексей Чулец. Однако фирма является структурой и входит в сферу интересов предпринимателя из Белоруссии. Компания будет получать прибыль из расчета "цена тонны угля на станции клиента плюс 10 долларов".

По другим сведениям, контракт отдали "Интерсервису", которая также принадлежит Воробью. Она считается крупнейшим частным нефтетрейдером Белоруссии.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, на какую компенсацию рассчитывает Белоруссия из-за загрязненной нефти.

