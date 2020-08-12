Ранее парламент оправдал насилие ОМОНа над протестующими.

Белорусские гаишники начали избивать водителей ногами. Об этом сообщили местные жители. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале NEXTA live. На кадрах зафиксировано, как представители закона нападают на автомобилистов. Известно, что избиение произошло в спальном районе города Минск - Уручье.

Сотрудники ГАИ вытаскивали водителей из транспортных средств, тащат до середины проспекта, а после кидают на асфальт и начинают бить ногами. Местные жители также сообщили о поврежденных машинах.

Напомним, что ранее республиканский парламент оправдал применение силовиками насилия в отношении протестующих. Депутаты сочли действия ОМОНа "абсолютно адекватными". Они подчеркнули, что путь насилия неприемлем для народа Белоруссии.

Четверо задержанных российских журналистов покинули посольство в Минске.

Видео: Telegram / NEXTA live