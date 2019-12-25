Белоруссия отправила в Болгарию первую партию модернизированных Су-25

Специалисты оснастили его современным оборудованием.

Во вторник, 22 сентября, Белоруссия отправила обновленные истребители на место дислокации на авиабазу в Безмере в Болгарию. Об этом сообщает ANNA News со ссылкой на "Аэро".

Как оказалось, авиаремонтный завод заключил новый контракт на обновление восьми болгарских самолетов. Кроме того, продлен срок эксплуатации Су-25. Планируется, что в Белоруссии модернизируют 14 таких истребителей.

Истребители прибудут 23 сентября 2020 года.

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