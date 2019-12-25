Разрешение на выезд сможет дать председатель пограничного комитета.

Белоруссия ограничит выезд граждан из страны из-за коронавируса через десять дней. Об этом пишут "РИА Новости".

Постановление правительства говорит о том, что республика закрывает на выезд автомобильные, железнодорожные и речные границы. Также это касается граждан других государств, у которых есть вид на жительство в Белоруссии.

Пересекать наземную границу после этого можно будет только в случае чрезвычайной ситуации, а также с целью обеспечить национальные интересы республики. Разрешение на выезд сможет дать председатель пограничного комитета.

Ранее Тихановская призвала Европу расследовать преступления белорусских властей.

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