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Белоруссия ограничит выезд граждан из страны из-за коронавируса
Сегодня, 8:23
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matveyvn

Белоруссия ограничит выезд граждан из страны из-за коронавируса

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Разрешение на выезд сможет дать председатель пограничного комитета.

Белоруссия ограничит выезд граждан из страны из-за коронавируса через десять дней. Об этом пишут "РИА Новости".

Постановление правительства говорит о том, что республика закрывает на выезд автомобильные, железнодорожные и речные границы. Также это касается граждан других государств, у которых есть вид на жительство в Белоруссии.

Пересекать наземную границу после этого можно будет только в случае чрезвычайной ситуации, а также с целью обеспечить национальные интересы республики. Разрешение на выезд сможет дать председатель пограничного комитета.

Ранее Тихановская призвала Европу расследовать преступления белорусских властей.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, границы, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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