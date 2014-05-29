Белоруссия обвинила CNN в цензуре после интервью с Лукашенко

В эфир американского телеканала вышли небольшие фрагменты интервью общей продолжительностью в десять минут.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что телевизионная компания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом республики Александром Лукашенко "без купюр", однако обещания не были исполнены. Об этом он сказал в ходе интернет-трансляции журналиста государственного телеканала ОНТ Игоря Тура.

Лукашенко побеседовал с журналистом CNN Мэтью Чансом. В эфир телеканала вышли небольшие фрагменты интервью общей продолжительностью в десять минут, которые были разбавлены авторскими комментариями. Однако на официальном сайте CNN видео с белорусским лидером опубликовано целиком.

Это все, что угодно, но точно не интервью. Можно сказать, это подлая уловка <…> К CNN мы выдвинули только одно условие – выдать интервью без купюр. Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное – закадровый текст и нарезка картинок? Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Белоруссии

Он добавил, что на сайте CNN интервью с Лукашенко озаглавлено как "схватка" (combating interview). По словам Глаза, в настоящее время встреч с белорусским лидером ждут представители около десяти средств массовой информации.

Ранее Лукашенко предложил журналисту CNN встретиться с Протасевичем.

Видео: Youtube/Главный. Тур