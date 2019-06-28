Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти

Это связано с некачественной нефтью в трубопроводе "Дружба".

В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что Минск намерена повысить тариф на транзит российской нефти. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

Такое решение напрямую связано с тем, что на трубопроводе "Дружба" произошло ЧП. В результате Белоруссия потеряла на транзите нефти более $23 млн.

Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7% отметил он

Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации должен решаться с Россией в деловом ключе.

Напомним, что в рамках уголовного дела о загрязнении нефти в "Дружбе" на саратовском заводе арестованы 6 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Крыму впервые согласились с Порошенко по поводу статуса полуострова.

Видео:ТРАНСНЕФТЬ-ТВ/YouTube