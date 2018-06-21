В Крыму впервые согласились с Порошенко по поводу статуса полуострова

Бывший президент Украины заявил, что Москве удалось сделать первый шаг на пути европейского признания Крыма российской территорией.

В Крыму впервые согласились со словами Петра Порошенко по поводу статуса полуострова. После восстановления российской делегации в ПАСЕ, бывший президент Украины заявил, что Москве удалось сделать первый шаг на пути европейского признания Крыма российской территорией. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма. Он отметил, что полуостров действительно проходит процедуру политического признания. И это первая дипломатическая победа из череды, которая приведет к признанию Крыма.

Напомним, в 2014 году в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом. За воссоединение с РФ высказались 96,77 % избирателей Республики Крым и 95,6 % жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем. По словам Владимира Путина, вопрос с Крымом закрыт окончательно.

Ранее эксперты назвали зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму.

Видео: YouTube / Петро Порошенко, Gerasimov