Объём наличных денег в стране уменьшился на 110,6 миллиона белорусских рублей.

Белорусы в августе забрали из банков один миллиард долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Нацбанка республики.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начался политический кризис — граждане выходили на улицу против фальсификаций во время голосования. Силовики применяли к ним силу, после чего количество протестующих увеличилось — они требовали прекратить полицейское насилие, освободить политзаключенных.

За месяц политического кризиса граждане Белоруссии забрали из банков вкладов и депозитов на сумму в 625 миллионов долларов. Снимали и вклады в национальной валюте — белорусы вывели со счётов почти миллиард белорусских рублей, что равняется 380 миллионам долларов.

За месяц в Белоруссии объём валютных вкладов сократился на 8,8% - до 6,48 миллиарда долларов. Сильнее всего пострадали карточные и текущие счета - минус 21% денег. Срочные вклады упали на 5,5 процента.

Объём наличных денег в стране уменьшился на 110,6 миллиона белорусских рублей - до 4,1 миллиарда.

Для удержания клиентов банки Белоруссии поднимали ставки по безотзывным вкладам до 15-20% годовых, а также вводили ограничения на снятие денег со счетов и покупку иностранной валюты.

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