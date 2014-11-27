В Нижне-Свирском заповеднике стало больше белок из-за большого урожая шишек

Научные сотрудники стали всё чаще встречать грызунов, которые даже переплывают реку Свирь ради лакомства.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике увеличилась популяция белок. Грызуны заполонили территорию и пока не собираются покидать её. Как отметил сотрудник научного отдела заповедника Анатолий Смирнов, такой прирост численности белок связан с хорошим урожаем еловых шишек последние 2 года.

Специалист подчеркнул, что этот год принёс не так много шишек. Это значит, что популяция зверьков вскоре снова начнёт падать.

Однако пока белки прекрасно себя чувствуют в пределах заповедника: сотрудник отдела охраны Вера Рыженкова рассказала, что некоторые из них даже переплывают реку Свирь ради лакомства. Особенно часто рыжих грызунов можно обнаружить во время патрулирования территории.

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Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник (Юлия Серикова)