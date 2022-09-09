Видео: Медведица Хаарчаана радуется новой игрушке в зоопарке

Хаарчаана с удовольствием таскала канистру, кидалась ей, плавала с ней в бассейне и периодически пыталась попробовать на зуб.

В пятницу, 9 сентября, опубликовали видео с медведицей Хаарчааной и ее новой игрушкой. Видео появилось в группе "Ленинградский зоопарк" в социальной сети "Вконтакте".

В группе зоопарка рассказали, что медведице подарили новую игрушку – пластиковую канистру. Хаарчаана с удовольствием таскала канистру, кидалась ей, плавала с ней в бассейне и периодически пыталась попробовать на зуб.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как животные играются с цветами на 1 сентября. В зоопарке придумали, как использовать цветы, оставшиеся после Дня знаний.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

