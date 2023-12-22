Джейк Салливан раскритиковал Пекин на промышленную политику.

В американской администрации при президенте Джо Байдене утверждают, что экономическая система на территории Китая испытывает проблему перепроизводства, ставшую "глобальным вызовом". С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что речь идет уже не о двусторонней проблеме между США и КНР, говоря о избыточных мощностях.

Искаженные практики Китая, нерыночные экономические практики, субсидирование в огромных масштабах отраслей, где они собираются производить много товаров, а затем наводнять ими мировые рынки, грозят создать глобальные дисбалансы, которые не стабилизируются. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Напомним, что в начале мая 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с французским лидером Эмманюэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о том, что проблемы избыточных производственных мощностей в его стране не существует "ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса".

В США заявили, что не располагают данными о поставке Китаем оружия РФ.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance