Джейк Салливан рассказал о графике поездок президента США.

Лидер Белого дома Джо Байден проведет рабочие встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, должностной срок полномочий которого на посту главы государства истек в ночь на 21 мая, на этой неделе во Франции, а на следующей неделе политики также увидятся в Италии. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник вышел к СМИ на борту самолета, отправлявшегося из Вашингтона в Париж.

В Нормандии у него будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним положение дел на Украине.... Через несколько дней у него также будет возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита "Группы семи". Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что президент США Джо Байден отправился во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях, посвященных памяти 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Также глава США проведет переговоры с коллегой Эмманюэлем Макроном.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News