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Белый дом: Байден проведет встречи с Зеленским во Франции и Италии

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Джейк Салливан рассказал о графике поездок президента США.

Лидер Белого дома Джо Байден проведет рабочие встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, должностной срок полномочий которого на посту главы государства  истек в ночь на 21 мая, на этой неделе во Франции, а на следующей неделе политики также увидятся в Италии. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник вышел к СМИ на борту самолета, отправлявшегося из Вашингтона в Париж.

В Нормандии у него будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним положение дел на Украине.... Через несколько дней у него также будет возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита "Группы семи".

Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что президент США Джо Байден отправился во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях, посвященных памяти 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Также глава США проведет переговоры с коллегой Эмманюэлем Макроном. 

Белый дом заявил о проблеме перепроизводства у экономики Китая.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, италия, рабочая поездка, саммит g7
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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